Defekt in der Sauna führte wohl zu Brand in Kasseler Fitnessstudio

Im Bereich Kassel-Mitte hat es in einem mehrstöckigen Gebäude gebrannt. Dabei wurde ein Fitnessstudio zerstört. Ursache war offenbar ein technischer Defekt.

Nach einem Gebäudebrand in der Kasseler Innenstadt, bei der am Samstag ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden ist, gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus. Das Feuer sei nach den bisherigen Erkenntnissen im Saunabereich im zweiten Geschoss ausgebrochen, teilte die Kasseler Polizei am Montag mit.

Brandermittler hatten am Morgen das vierstöckige Wohn- und Geschäftshaus in der Werner-Hilpert-Straße begutachtet. Hinweise auf Straftaten liegen den Ermittlern nach eigenen Angaben bislang nicht vor.

Das Feuer brach am Samstag gegen 9.15 Uhr aus. Das Fitnessstudio wurde vollständig zerstört, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort dem hr sagte. Die Feuerwehr schätzte den Schaden zunächst auf mindestens eine Million Euro. Laut Polizeimitteilung vom Montag beträgt der Schaden "nach ersten vorsichtigen Schätzungen" rund 600.000 Euro.

Warnung wegen Rauch

Die Rauchsäule war am Samstagvormittag weithin sichtbar. Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen auszuschalten.

Die Feuerwehr warnte am Samstag Anwohner vor dem entstandenen Rauch. Bild © Stefanie Küster (hr)

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfahl Autofahrern zudem, das Gebiet weiträumig zu umfahren.