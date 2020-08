Ein größerer Scheunenbrand in Großalmerode (Werra-Meißner) in der vergangenen Woche ist durch einen Defekt an einer landwirtschaftlichen Maschine verursacht worden.

Sie sei in Brand geraten, die Scheune habe dabei Feuer gefangen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Brand war ein Schaden von 200.000 Euro entstanden.