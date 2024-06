Wasserrohrbruch: Reparaturen in Wiesbaden gehen voran

Defekte Wasserleitung in Wiesbaden repariert – Bauarbeiten dauern an

Die kaputte Wasserleitung am Wiesbadener Hauptbahnhof ist über Nacht repariert und schon wieder mit Wasser befüllt worden. Dennoch wird die Sperrung vermutlich noch tagelang andauern. Der Verkehr auf dem Ersten Ring ist weiterhin unterbrochen.

Es fließt wieder Wasser durch die defekte Wasserleitung am Wiesbadener Hauptbahnhof. "Über Nacht wurde durchgearbeitet", teilte Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) am Donnerstag auf Facebook mit.

Dennoch gebe es weiterhin viel zu tun. Es müsse untersucht werden, wie stabil der Baugrund sei. Erst daraus ergebe sich, wie lange es dauere, die Straße wieder herzustellen. Es sei mit mehreren Tagen zu rechnen, mutmaßt Mende.

Die Fahrbahn hat sich laut Stadt durch den starken Wasserdruck gehoben und muss weiter abgefräst werden. Grund für den Wasserbruch könnte nach Angaben des Versorgers Hessenwasser der enorme Verkehr durch die Sperrung der Salzbachtalbrücke gewesen sein.

Möglicherweise sei dadurch zu viel Druck entstanden. Die Brücke war zweieinhalb Jahre gesperrt. Der Verkehr, samt Schwerlastverkehr, war durch die Stadt geleitet worden.

Wasserrohrbruch von Passantin entdeckt

Nach Angaben der Polizei hatte sich am Mittwochmorgen die Fahrbahn an der Kreuzung Gustav-Stresemann-Ring/Friedrich-Ebert-Allee abgesenkt. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Wiesbaden und ist Teil des vielbefahrenen Ersten Rings um die Innenstadt der Landeshauptstadt.

Eine Passantin habe gegen 7.15 Uhr gemeldet, dass an der Kreuzung sehr viel Wasser austrete, berichtete der städtische Versorger ESWE. Kurz darauf hätten Mitarbeiter vor Ort entdeckt, dass eine Transportleitung von Hessenwasser gebrochen ist. Man habe das Wasser gleich abgestellt. Die Versorgung der umliegenden Gebäude sei davon nicht beeinträchtigt.

Die Bauarbeiten zur Reparatur des Schadens begannen noch am Mittwochvormittag. Große Baumaschinen rollten an, mit denen die Straße großflächig aufgerissen werden sollte. Eine Fräsmaschine trug die Asphaltdecke ab.

Änderungen beim Linienbusverkehr

Nach Auskunft der Polizei gab es Staus auf der Ringstraße und der Biebricher Allee. Der Gustav-Stresemann-Ring wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Bahnhofstraße und die Mainzer Straße seien weiter befahrbar. Beamte regelten den Verkehr an der betroffenen Kreuzung per Hand, weil die Ampelanlage ausgefallen war.

Im Linienbusverkehr der ESWE Verkehr gibt es weiterhin Einschränkungen. Die Haltestelle Hauptbahnhof wird bis auf Weiteres weder am Bussteig A noch am Bussteig D bedient. Der Verkehr von der Mainzer und der Berliner Straße wird über die Friedrich-Ebert-Allee umgeleitet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Fahrtzeiten sämtlicher Linien, die zum oder über den Hauptbahnhof führen, seien nicht mehr zuverlässig. Mit dem Auto erreicht man den Bahnhof nur über die Gartenfeld-, und die Klingholzstraße.

