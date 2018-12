Urteil am Frankfurter Landgericht

Zwei Männer müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis, weil sie einen demenzkranken Rentner brutal überfallen haben. Sie hatten den hilflosen Mann in seinem Haus in Bad Homburg an die Dusche gekettet, ihn fotografiert und gedemütigt.

Die beiden Angeklagten hatten sich als angebliche Mitarbeiter eines Energieversorgers bei dem demenzkranken Mann Zugang zu dessen Haus in Bad Homburg verschafft. Der hilflose Mann wurde mit Kabelbindern gefesselt und an die Dusche gekettet. Er musste fast 24 Stunden ausharren, bevor er sich befreien und einen Nachbarn verständigen konnte.

Das Landgericht Frankfurt verurteilte am Montag einen 31-Jährigen wegen der Tat zu acht Jahren und dessen drei Jahre jüngeren Komplizen zu fünf Jahren Haft. Miteinbezogen wurden weitere Vergehen.

Die Täter erbeuteten bei dem Überfall Bargeld und Scheckkarten. Zuvor hatten sie den angeketteten Rentner auch noch in seiner Lage fotografiert und ausgelacht.

Angeklagte überfielen auch Mann in Schwalbach

Bereits kurz vorher hatten sich die Angeklagten in Schwalbach am Taunus mit einem fingierten Durchsuchungsbefehl als Polizeibeamte ausgegeben und das Haus eines betagten Mannes stundenlang auf den Kopf gestellt. Dabei stahlen sie ebenfalls Scheckkarten, mit denen sie Geld abhoben.

Den Angeklagten kamen die Behörden erst im Verlauf eines Verfahrens gegen einen dritten Mittäter auf die Spur. Die Aussagen des ebenfalls inzwischen verurteilten Mannes wurden vom Gericht als glaubhaft befunden. Die beiden Angeklagten hatten jede Tatbeteiligung bestritten.