Rund 200 Menschen haben am Sonntag in Frankfurt an einer Demonstration gegen türkische Luftangriffe auf kurdischeStellungen im Irak und Syrien teilgenommen.

Die Protestkundgebung verlief friedlich, so die Polizei. Die Türkei macht kurdische Gruppen für den Bombenanschlag in Istanbul vor einer Woche mit sechs Toten verantwortlich. Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 31 Menschen getötet.