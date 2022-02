Eine angesengte Deo-Sprühflasche hat wohl zu einer Explosion in einer Wohnung geführt.

Bei der "gewaltigen Verpuffung" am Sonntag im siebten Stock eines Mehrfamilienhauses in Offenbach wurde eine 27 Jahre alte Bewohnerin leicht verletzt. Sie kam mit ihren beiden Kindern vorsorglich in ein Krankenhaus,wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Kerze im Bad hatte die daneben stehende Flasche angesengt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 30.000 Euro.