Regen, Regen, Regen: An vielen Flüssen steigen die Pegelstände. In Süd- und Osthessen sind die ersten Hochwasser-Meldestufen schon überschritten.

Nach dem ungewöhnlich warmen Jahreswechsel lässt der Wintereinbruch auch im Januar noch auf sich warten. Statt Schnee und knackigen Frost bringt die erste Woche des neuen Jahres zunächst einmal Dauerregen und Überschwemmungen nach Hessen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag fiel reichlich Regen. Im Laufe des Tages könnten in Mittel- und Südhessen weitere zehn bis zwanzig Liter pro Quadratmeter herunterkommen, sagte hr-Meteorologe Rainer Behrendt.

In den Bächen und Flüssen stiegen die Pegelstände. Die Böden seien durch die anhaltenden Regenfälle gesättigt und könnten nicht mehr viel Wasser aufnehmen, erklärte Behrendt. Vor allem in Südhessen könne es am Dienstag zu kleineren Überschwemmungen kommen, warnte der Meteorologe. "Insgesamt wird es aber nicht besonders dramatisch."

Haune erreicht Meldestufe 2

An mehreren kleinen Flüssen in Ost- und Südhessen wurde am Dienstagmittag die Hochwassermeldestufe 1 überschritten - betroffen waren etwa die Fulda, Kinzig und Mümling. Die Haune erreichte bei Petersberg-Haunedorf (Fulda) mit einem Pegelstand von 1,09 Metern die Meldestufe 2. Diese bedeutet, dass Grundstücke und Straßen in Ufernähe überflutet werden können. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie warnt deswegen davor, Autos direkt am Fluss zu parken.

In Langenselbold (Main-Kinzig) bereitete sich die Feuerwehr am Mittag auf mögliche Hochwassereinsätze vor. Im Gegensatz zum Beginn des vergangenen Jahres seien zum Glück keine Schneeschmelzen zu erwarten, teilte die Feuerwehr auf ihrer Webseite mit. Ein weiterer Anstieg der Kinzig bis zur Meldestufe 2 könne aber nicht ausgeschlossen werden. In Hanau werde voraussichtlich die Meldestufe 1 überschritten.

Es wird weiß - aber nicht lange

Am Nachmittag zieht sich die Regenfront langsam Richtung Bayern und Baden-Württemberg zurück und verlässt am Abend auch den Spessart und den Odenwald. Von Nordhessen drängt allerdings bald darauf kältere Meeresluft nach, die weitere, teils kräftige Schnee- und Regenschauer mit sich bringt.

In der Nacht zum Mittwoch könne es bis in die Niederungen schneien, sagte Meterorologe Behrendt. "Der Schnee bleibt im Flachland zwar nicht lange liegen, dafür wird es mit fünf Grad zu warm. Aber hier und da wird es weiß."

Minusgrade, Graupel, Glätte

In Höhen ab 600 bis 700 Metern könne es eine zentimeterdicke Schneedecke geben, sagte Behrendt. Andernorts wird es draußen bei Schnee- und Graupelschauern auch am Mittwoch so richtig ungemütlich. Südlich des Mains liegen die Temperaturen weiter über dem Gefrierpunkt, im Upland sinken sie auf -2 Grad. In höheren Lagen kann es glatt werden.

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter. Dann werden nur noch wenige Schnee- und Schneeregenschauer erwartet. Der Freitag bringt auf den Bergen neuen Schnee - und im Flachland noch mehr Regen.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht