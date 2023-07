Einmal noch wird es heiß und ungemütlich, garniert mit Schauern und Gewittern. Ab dem Sonntag beruhigt sich das Wetter in Hessen dann aber. Und zum Wochenstart wird es entspannter.

Der Start in dieses Wochenende ist, betrachtet man das Wetter der vergangenen Tage, in Hessen recht angenehm. Sonne, Wolken, 25 bis 30 Grad. Aber: "Schon in der Nacht wird es drückend", berichtet hr-Meteorologe Tim Staeger. Vorbei ist's dann mit der Wetter-Ruhe. Am Samstag wird es noch einmal richtig ungemütlich, erst der Sonntag ist dann der echte Wetter-Wendepunkt.

"Wir haben es mit einem Tief zu tun, das schwül-heiße Luft mitbringt", beschreibt Staeger die Nacht von Freitag auf Samstag. Die Konsequenz daraus: "Morgen wird es kurzfristig relativ heiß. Es sind bis zu 33 bis 35 Grad möglich." Das wird ab dem Mittag im Westen Hessens garniert mit Schauern und Gewittern. Ab dem Nachmittag können diese gar unwetterartig ausfallen. Gemütlich ist etwas anderes.

"Ab dem Sonntag haben wir eine andere Luft"

Sind diese Unwetter über Hessen weggezogen, ist aber Umschwung angesagt. Dann wird es: kühler, trockener, angenehmer. "Nach Mitternacht ist alles durch", betont Staeger. "Ab dem Sonntag haben wir dann eine ganz andere Luft. Es ist nicht mehr so schwül." Das Thermometer erreicht dann auch "nur" noch höchstens 28 Grad. Das Wetter ist dazu ein Sonne-Wolken-Mix und relativ freundlich. Und das Schauer-Risiko tendiert am Sonntag gegen Null.

Am Montag geht es zum Wochenstart genauso weiter. "Es gibt dann keine Unwetter und keine Hitze mehr. Nach diesem Samstag ist es für mehrere Tage entspannter", betont Staeger. Dann wird es, betrachtet man diesen Juli, wieder so etwas wie "angenehm".