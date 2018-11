In den kommenden Tagen wird es in Hessen spürbar kälter. Mit Schnee und Schneeschauern ist zu rechnen. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Schneeflöckchen, Weißröckchen - bald kommt es geschneit: Schon in der kommenden Nacht kann in einigen Regionen Schnee fallen. "Von Nordosten her ziehen dichte Wolken auf, die etwas Niederschlag mitbringen, hier und da auch als Schnee", sagt hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Grund für dieses ungemütliche und kalte Wetter ist das Hoch "Burckhard".



Vor allem von Upland bis zur Rhön könne die Schneedecke immerhin zwei bis drei Zentimeter erreichen. Dazu wird es auch winterlich kalt bei Tiefstwerten von eins bis minus drei Grad.

Am Montag ist das sonnige Hochdruckwetter dann überall vorbei: "Tagsüber ist es wechselhaft mit vielen Wolken, nur zwischendurch scheint die Sonne etwas", so Eisenmann. Hier und da komme etwas Niederschlag runter, oberhalb von 400 Metern sogar durchweg als Schnee. Nachts ist auch mit Glätte auf den Straßen zu rechnen.

Hinzu kommt der Wind. Er weht mäßig bis stark, auf den Bergen auch mit stürmischen Böen. "Das macht es gefühlt deutlich kälter, als es ohnehin schon ist", erklärt der Wetterexperte. Die Temperaturen klettern dann auf maximal eins bis sieben Grad.

Trend hält bis Dienstag an

Für Dienstag werde dann vorerst der Tiefpunkt erwartet, sagt Eisenmann. Bei null bis sechs Grad könne es vor allem in der Nordhälfte mehr Schnee geben. "Im Bergland können es bis zu fünf Zentimeter sein", sagt Eisenmann. Auch Schneeregen könne zeitweise bis in die Niederungen dabei sein. Dazu sei es stark bewölkt und weiterhin windig.

Erst am Mittwoch beruhige sich das Wetter etwas. Neben vielen Wolken oder Nebel scheint vor allem in der Südhälfte auch wieder mal die Sonne. Dabei bleibt es meist trocken bei Höchstwerten von eins bis sieben Grad. Ähnlich wird es voraussichtlich auch am Donnerstag.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschauwetter, 18.11.2018, 19.58 Uhr