So nass wie in diesem Jahr ist der März seit 22 Jahren nicht ausgefallen.

Das berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag in seiner vorläufigen Bilanz. 23 Niederschlagstage und 105 Liter Niederschlag pro Quadratmeter habe es zuletzt 2001 gegeben. Im Vergleich zum vieljährigen Mittel habe es 70 Prozent mehr geregnet. Die Temperaturen seien mit einem Durchschnittswert von 5,9°C allerdings mild gewesen. Die Sonne habe seltener geschienen als im März üblich. Ungewöhnlich sei der Tornado gewesen, der am Sonntag durch Mittelhessen zog.