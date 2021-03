Bärenmama Onni bekam vor zwei Jahren im Wildpark Knüll überraschend Drillinge. Die jungen Bären haben inzwischen nicht mehr genug Platz im Gehege. Ronja, Wilma und Felix müssen deshalb nun umziehen.

Nur noch etwa zwei Wochen lang können Besucherinnen und Besucher die drei Jungtiere Ronja, Felix und Wilma besuchen, bevor sie ihre Mutter und den Wildpark Knüll verlassen müssen. Ronja und Wilma finden im Anholter Wildpark Schweiz am Niederrhein ein neues Zuhause, Felix dagegen muss sich tapfer alleine durchschlagen. Er wird voraussichtlich schon nächste Woche in den Wildpark Hexentanzplatz im Harz gebracht. Dort soll eine neues Bärengehege entstehen.

Braunbären sind erst mit vier, fünf Jahren ausgewachsen, aber es sei "kein Problem, junge Bären mit zwei Jahren von ihrer Mutter zu trennen", sagte Wildparkleiter Wolfgang Fröhlich hessenschau.de. Bären sind demnach Einzelgänger und verbringen in der freien Natur die meiste Zeit alleine. "Bärenmutter Onni wird wohl nur ein paar Tage nach ihren Jungen suchen, bevor der normale Alltag für sie weitergeht."

Alle drei Jungtiere haben eine sehr eigene Persönlichkeiten, betonte Fröhlich. Man kann sie zudem äußerlich gut unterscheiden: Felix ist mit rund 100 Kilogramm der größte und vorsichtigste der drei Jungtieren. "Er war anfänglich ein richtiges Mamakind", scherzt der Biologe. Bei der kleinsten Überraschung sei er immer zu seiner Mutter gerannt. Inzwischen sei er wasserbegeistert und verbringe viel Zeit im Teich.

Weitere Informationen

Bären leben in Ost- und Südeuropa

In Deutschland gibt es über 150 Wildparks und Bären sind dort keine Seltenheit. In freier Wildbahn gibt es Bären nur in Süd- und Osteuropa. Ab und zu verirrt sich auch mal ein Bär nach Deutschland, aber das ist laut Wildparkleiter Fröhlich aber eher selten.

Ende der weiteren Informationen