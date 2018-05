Dank der Mithilfe mehrere Kinder klickten in Darmstadt die Handschellen.

Bild © picture-alliance/dpa

Eine Gruppe furchtloser Kinder-Detektive hat einen Langfinger in die Arme der Polizei getrieben. Der 37 Jahre alte Mann hatte sich in einem Schuhladen bedient - mit mehr als drei Promille im Blut.

Er kam barfuß in einen Darmstädter Einkaufsmarkt und verließ das Geschäft mit gestohlenen Schuhen an den Füßen. Doch dank eines aufmerksamen Zeugen und junger "Detektive" kam der 37 Jahre alte Mann nicht weit und wurde schon kurz danach gefasst, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte.

Ein aufmerksamer Kunde war dem mutmaßlichen Dieb nach dem Vorfall am Samstag auf die Straße gefolgt. Er wurde von dem Mann allerdings angegriffen und bedroht. Der Kunde zog sich daraufhin zurück. Eine Gruppe von Kindern im Alter von zehn bis zwölf Jahren beobachte die Szene und schmiedete einen Plan.

3,4 Promille Alkohol im Blut

In gebührendem Abstand blieben die Junior-Detektive dem Mann auf den Fersen und alarmierten eine vorbeifahrende Polizeistreife mit Handzeichen. Die Polizisten nahmen den Mann in den aus dem Einkaufsmarkt gestohlenen Sandalen fest.

Unklar ist, ob sich der 37-Jährige zuvor Mut angetrunken hatte oder unter Alkoholeinfluss zur fremden Ware gegriffen hatte: Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von fast 3,4 Promille gemessen.