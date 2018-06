Seit einer gefühlten Ewigkeit hat das schwül-heiße Wetter Hessen im Griff. Auch am Montag drohen wieder schwere Unwetter. Doch im Lauf der Woche wird es erst kühler, dann angenehmer.

In den vergangenen Tagen und Wochen ächzte ganz Hessen unter der drückenden, feuchten Schwüle und den zahlreichen Unwettern. Jetzt kommt die von vielen lang ersehnte Abkühlung. Am Dienstag vertreibt kühlere und weniger feuchte Luft das fast schon tropische Klima. Die Temperaturen fallen deutlich. In der zweiten Wochenhälfte wird es voraussichtlich angenehm sommerlich.

Gewitter und Unwettergefahr am Montag

Der Norden kommt bereits am Montag in den Genuss leichter Abkühlung bei Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad. In der Südhälfte hält sich jedoch bei bis zu 28 Grad die feuchte Luft. Laut hr-Meteorologe Mark Eisenmann drohen ab Mittag neue Gewitter mit Unwetterpotenzial. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Südhälfte des Landes bereits Vorwarnungen herausgegeben.

Temperatursturz und Regen

Spätestens am Dienstag kühlt es dann auch im Süden merklich ab, wenn man der Vorhersage des Wetterexperten folgt. Bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad können alle, die zuletzt unter dem schwülen Wetter gelitten haben, einmal so richtig durchatmen.

Der Wermutstropfen: Bei vielerorts dichter Wolkendecke macht sich die Sonne sehr rar, gebietsweise fällt Regen oder es treten Schauer auf. Gewitter soll es aber auch keine mehr geben.

Am Mittwoch sieht es ähnlich aus. Auch hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Allerdings regnet es weniger, und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein.

Angenehm sommerlich

Wem das jetzt schon zu viel der Abkühlung ist, der kann sich auf die zweite Wochenhälfte freuen: Am Donnerstag und Freitag kehrt der Sommer zurück und zeigt sich mit angenehmen 25 Grad und einem freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken von seiner besten Seite – von Schwüle keine Spur.

Doch die könnte laut Eisenmann bereits am Wochenende ihr Comeback geben. Dann strömt wieder feuchtere Luft nach Hessen, auch das Gewitterrisiko steigt wieder.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 11.06.2018, 19.15 Uhr