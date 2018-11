Es kratzt und juckt. In Osthessen ist die Krätze auf dem Vormarsch. Ungewöhnlich viele Menschen leiden dort an der ansteckenden Hautkrankheit. Betroffen sind vor allem Kindergärten und Schulen.

Im Landkreis Fulda hat sich die Krätze zuletzt stärker verbreitet. In diesem Jahr seien schon 80 Fälle der ansteckenden Hautkrankheit bekannt geworden, sagte eine Kreissprecherin. Das bedeutet einen rapiden Anstieg. Denn in den Vorjahren - 2017: 29 Fälle, 2016: 48 Fälle - waren es den Angaben zufolge wesentlich weniger. "Diese Zahlen unterliegen aber immer Schwankungen", erklärte die Sprecherin.

Aktuell gebe wieder eine Häufung: In den vergangenen sechs Wochen seien zehn Fälle aufgetreten, betroffen sind Kindergärten (fünf), Schulen (vier) und eine Jugendeinrichtung. Sie befinden sich in Fulda, Hünfeld, Petersberg, Tann und Burghaun. Zuletzt wurden die Fälle in Burghaun gemeldet. Die betroffenen Kinder wurden nach Hause geschickt. Bislang habe keine der Einrichtungen geschlossen werden müssen, erklärte der Kreis. Nach Angaben der Krankenkasse AOK hat sich die Zahl der Betroffenen in Hessen in fünf Jahren fast verdreifacht.

Symptome erst Wochen nach der Ansteckung sichtbar

Einzelfälle von Krätze sind laut Kreis nicht meldepflichtig. An Orten, wo viele Menschen zusammenkommen, allerdings schon. Beim Auftreten in Schulen, Kinderheimen und Kitas muss eine Meldung erfolgen. Seit Mitte Juli besteht auch Meldepflicht bei Bewohnern und Personal von Einrichtungen wie Asylunterkünften, Pflegeheimen und Justizvollzugsanstalten.

Krätze wird durch die Skabiesmilbe verursacht und übertragen. Krankheitszeichen sind laut dem Robert Koch Institut ein Brennen der Haut und Juckreiz, der besonders nachts stark ausgeprägt ist. Es bildeten sich stecknadelgroße Bläschen, gerötete Knötchen oder Pusteln als Reaktion auf Eier und Ausscheidungen der Milben.

Zwei bis fünf Wochen dauert es von der Infektion bis zu den ersten Symptomen. Dafür müsse aber mindestens zehn Minuten Hautkontakt mit dem Erkrankten bestehen. "Nur durch Händeschütteln wird Scabies nicht übertragen", sagte Erik Senger vom Berufsverband der Deutschen Dermatologen.