Im Prozess um den Mordfall Lübcke sollte laut Linken-Landtagsfraktion auch die nordhessische Neonaziszene umfassend thematisiert werden.

Das erklärte Innen-Experte Gaus am Montag. Die Angeklagten Stephan Ernst und Markus H. waren als Rechtsextremisten aktenkundig, galten jedoch bei den Behörden als nicht mehr aktiv. Laut Gaus eine Fehleinschätzung. Die beiden Männer seien weiter in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen. Das zeigten die Recherchen zu einer Broschüre, die die Linksfraktion vorstellte. Der Prozess startet am 16.Juni.