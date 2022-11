Ein 25 Jahre alter Mann hat am Montagabend dem Mitarbeiter eines Supermarktes in Darmstadt in die Hand gebissen und ihn getreten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Mitarbeiter den 25-Jährigen zuvor beim Diebstahl erwischt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.