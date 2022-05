Aufmerksame Passanten haben einer 72 Jahre alten Frau geholfen, einen Taschendieb aufzuhalten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein alkoholisierter Mann der Frau am Freitag die Einkaufstasche entreißen wollen. Die Frau wehrte sich gegen den 39-Jährigen, ehe Passanten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt.