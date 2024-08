Dieb betrinkt sich am Tatort - Festnahme in Bad Karlshafen

Ein 24-jähriger Dieb ist schlafend und betrunken in Bad Karlshafen (Kassel) festgenommen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erwischte der Bewohner eines Hauses den Einbrecher am Freitagabend in seiner Speisekammer und schloss ihn dort ein. Dann habe sich der 24-Jährige wohl am Schnaps bedient. Die Polizei fand ihn mit 4,2 Promille.