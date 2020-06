Nachdem ein Unbekannter am Montagabend aus der Kasse eines Kiosks in Darmstadt mehrere Hundert Euro gestohlen hatte, stellte sich der Mitarbeiter dem Dieb in den Weg.

Auch ein gezücktes Messer hielt den 29 Jahre alten Angestellten nicht davon ab, dem Räuber einen Großteil der Beute wieder abzujagen. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt.