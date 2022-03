Dieb in Unterwäsche schlägt zu und flüchtet

Bad Vilbel Dieb in Unterwäsche schlägt zu und flüchtet

Ein Ladendieb hat am Dienstag in Bad Vilbel einen Mitarbeiter angegriffen, nachdem dieser ihn beim Stehlen erwischt hatte.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kam der 25-jährige Mann nur in Unterwäsche bekleidet in das Geschäft und nahm sich Kleidung aus dem Regal. Als ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach, schlug er ihm mehrfach ins Gesicht und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann später festnehmen.