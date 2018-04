Albtraumerlebnis für eine Frau aus Rüsselsheim: Sie hält mit ihrem Auto kurz am Kiosk. Als sie zurückkommt, ist der Wagen weg - samt der beiden Kinder auf der Rückbank.

Bild © picture-alliance/dpa

Die 36 Jahre alte Frau ließ den Motor ihres Autos am Mittwochnachmittag laufen, während sie kurz an einem Kiosk in Rüsselsheim etwas kaufen wollte. Das nutzte der Dieb aus, sprang in den Mercedes und fuhr davon. Was ihm in der Eile vermutlich entgangen war: Zwei sechs und sieben Jahre alte Kinder saßen noch auf der Rückbank.

"Er wird sicher gestaunt haben, als er die Kinder entdeckt hat", sagte ein Polizeisprecher. Der Unbekannte ließ die Kinder kurze Zeit später aussteigen und fuhr mit dem silbernen Mercedes im Wert von rund 10.000 Euro davon.

Von dem Wagen und dem Dieb fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den 40 bis 45 Jahre alten Mann oder das Auto mit dem Kennzeichen GG-GH 1525 gesehen haben. Eine Täterbeschreibung hat die Polizei hier veröffentlicht.

Sendung: maintower, 26.04.2018, 18:00 Uhr