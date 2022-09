Ein wohnsitzloser Mann ist am Mittwoch am Bahnhof in Fulda festgenommen worden.

Der 36-Jährige war ohne Fahrkarte in einem ICE erwischt worden, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Zudem hatte er ein gestohlenes Handy dabei und wird verdächtigt, Artikel in einem Drogeriemarkt gestohlen zu haben. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein.