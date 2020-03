Einem Dieb ist am Sonntag bei seinem Beutezug in der Wohnung einer 57-Jährigen in Frankfurt ein Nickerchen im Bett der Frau zur Falle geworden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand die Frau den 39-Jährigen im Bett ihrer Wohnung vor und rief die Polizei. Ein Drogenentzug habe ihn so müde gemacht.