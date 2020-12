Mehrere Blutdruckmessegeräte und Fieberthermometer hat ein Dieb am Dienstagvormittag in einer Apotheke in Kassel mitgehen lassen.

Laut Zeugen verstaute der Mann das Diebesgut gerade in seinen Fahrradtaschen, als er von einer Angestellten auf den Diebstahl angesprochen wurde. Daraufhin stieß er sie weg und floh mit der Beute. Sein Fahrrad ließ er allerdings zurück.