Unfreiwilliger Tag der offenen Tür an einem Porsche Cayenne in Büttelborn. Als der Besitzer zu seinem Wagen kam, hatten Diebe alle vier Türen ausgebaut.

Auf die vier Türen eines Porsche Cayenne hatten es Unbekannte bei einem Diebeszug in Büttelborn (Groß-Gerau) abgesehen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Am Mittwochnachmittag hatte der Besitzer seinen Wagen geparkt, als er gegen 3.30 Uhr am Donnerstagmorgen wieder losfahren wollte, bemerkte er den dreisten Diebstahl. Sämtliche Türen waren fachmännisch ausgebaut und mitgenommen worden. Der Schaden beträgt rund 6.000 Euro.

Lenkräder, Airbags, Navigationssysteme, das alles sind begehrte Diebesobjekte. Auch komplette Reifensätze samt Felgen werden häufig gestohlen. Dass an einem Auto aber plötzlich alle vier Türen fehlen, das ist auch den Beamten im Polizeipräsidium Südhessen neu. "Das ist schon sehr ungewöhnlich", sagte ein Polizeisprecher.

Sendung: YOU FM, 1.06.2018, 12 Uhr