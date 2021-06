Diebe laufen Polizei in die Arme

Mutmaßliche Fahrraddiebe sind der Polizei in Bad Vilbel (Wetterau) quasi in die Arme gelaufen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, beobachtete ein Anwohner am Dienstagabend, wie drei Jugendliche ein teures E-Bike stehlen wollten. Als er sie ansprach, flüchteten sie - in Richtung einer zufällig vorbeifahrenden Streife.