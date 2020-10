Beute in fünfstelligem Gesamtwert

Unbekannte Diebe haben auf dem Gelände eines Autohändlers in der Sandershäuser Straße in Kassel mehrere Reifensätze gestohlen.

Mit Steinen und Keilen bockten die Täter sechs Fahrzeuge auf und montierten die Räder samt Alufelgen ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie entkamen bei ihrer Tat in der Nacht zum Dienstag mit 24 Reifen in einem fünfstelligen Gesamtwert.