Unbekannte sind in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und konnten mit ihrer Beute flüchten.

Wie die Polizei mitteilte, öffneten die Diebe am Samstag in der Wohnung in Taunusstein (Rheingau-Taunus) mit einer Flex einen Tresor und stahlen Schmuck. Den Angaben von Sonntag zufolge sind die Diebe über die Terrasse in die Wohnung gelangt. Die Polizei ermittelt.