Einbruch in Kirche Diebe stehlen Spendengelder

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Stadtkirche in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) eingebrochen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stahlen die Diebe Kollekte und weitere Spendengelder in noch ungeklärter Höhe. Außerdem beschädigten die Täter eine Tür, einen Schreibtisch und eine hölzerne Orgelpfeife.