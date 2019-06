Zwei hochwertige E-Bikes haben Unbekannte bei einer Probefahrt in Bad Nauheim gestohlen.

Die beiden Männer gaben in einem Fahrradgeschäft am Samstag an, die Räder testen zu wollen. Bei ihrer Probefahrt vor dem Laden fuhren sie einfach davon, wie die Polizei am Montag berichtete. Die E-Bikes hatten einen Gesamtwert von 11.700 Euro.