Lkw an A7 ausgeraubt

Palettenweise elektrische Zahnbürsten haben Unbekannte auf einer Raststätte an der A7 aus einem Lkw geklaut. Der Gesamtschaden ist beträchtlich.

Mindestens 5.700 elektrische Zahnbürsten entwendeten die Diebe von der Ladefläche eines Sattelschleppers, der in der Nacht zum Samstag auf der Rastanlage Hasselberg-Ost an der A7 im Schwalm-Eder-Kreis abgestellt war. Dabei setzten die Unbekannten offenbar selbst größere Transportmittel ein: Denn wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, verschwanden aus dem polnischen Lkw insgesamt 19 Paletten mit jeweils rund 50 Paketen.

Um an die Ware zu kommen, schlitzten der oder die Täter die Lkw-Plane an mehreren Stellen großflächig auf. Die beiden Fahrer schliefen zum Zeitpunkt der Tat nach eigenen Angaben im Führerhaus des Sattelzugs und bekamen nichts mit.

Wie hoch der Schaden insgesamt ausfällt, steht noch nicht fest. Aufgrund des Gesamtwerts der Ladung und der Menge der entwendeten Pakete schließt die Polizei jedoch auf eine Schadenshöhe von mindestens 100.000 Euro.

Sendung: hr1, 13.11.2018, 15:00 Uhr