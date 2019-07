Die Polizei im baden-württembergischen Buchen hat drei Männer festgenommen, die mehrere Diebstähle begangen haben sollen - darunter auch in Südhessen.

Die drei Männer sollen Ende April unter anderem in einem Discounter in Michelstadt gestohlen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Trio ist demnach Teil einer fünfköpfigen Bande.