Hoher Sachschaden Diebstahlschaden in Betonwerk

Durch Einbruch in das Betonwerk für die A49 und in einen Bürocontainer in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) ist nach Schätzungen der Polizei vom Dienstag zwischen Samstag und Montag ein Schaden im sechsstelligen Eurobereich entstanden.

Computerfestplatten seien gestohlen, Baustellenfahrzeuge und elektrische Anlagen beschädigt worden, hieß es.