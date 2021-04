Drei Frauen ist am Mittwoch ihre Geldbörse gestohlen worden. Alle drei waren zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem Lidl-Markt im Kreisgebiet einkaufen.

Eine 22-Jährige wurde in einem Markt in Eschwege beklaut, eine 77-Jährige in Sontra und eine 63- Jährige in Hessisch Lichtenau. Die Polizei hofft auf Hinweise.