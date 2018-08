Ein Hund ist in Kassel auf eine Gruppe Grundschüler losgegangen. Ein Junge wurde durch einen Biss schwer verletzt, drei weitere Kinder trugen Blessuren davon. Der Hund muss jetzt einen Maulkorb tragen.

Bild © Symbolbild, picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Hund hat am Freitagmittag eine Gruppe Grundschüler in Kassel attackiert. Ein achtjähriger Junge wurde dabei schwer verletzt, drei weitere Kinder trugen leichte Blessuren davon. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag hessenschau.de. Zunächst hatte die HNA über den Vorfall berichtet.

Hund beißt sich in Kind fest

Der Hund, ein Mischling aus Dobermann und Schäferhund, sei demnach unvermittelt über einen ein Meter hohen Grundstückszaun gesprungen und auf die etwa 60 Drittklässler losgegangen. Die Schüler der Fridtjof-Nansen-Schule befanden sich zusammen mit ihren Lehrern auf dem Weg zu einem neugestalteten Spielplatz.

Die Kinder rannten laut Schulleiterin Claudia Laaber in Panik weg. Der Hund habe dann den Jungen gebissen und erst von dem Kind abgelassen, als die Hundehalterin hinzugeeilt war.

Stadt verordnet Leine und Maulkorb

Ein Rettungswagen brachte den Jungen daraufhin in ein Krankenhaus, wo er auch am Montag noch behandelt wurde. Ob der Achtjährige mittlerweile entlassen wurde, ist nicht bekannt. Zwei Mädchen zogen sich durch Stürze leichte Verletzungen zu, ein weiteres wurde von dem Hund am Knöchel gekratzt.

Was jetzt mit dem Hund passiert, ist noch unklar. Das Ordnungsamt will einen Sachverständigen hinzuziehen, der das Tier näher untersucht, wie ein Sprecher der Stadt hessenschau.de bestätigte. "Bis dahin muss die Halterin den Hund immer an der Leine führen und ihm einen Maulkorb anlegen", so der Sprecher. Gegen sie wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Weder bei Dobermann noch bei Belgischem Schäferhund handele es sich um einen sogenannten Listenhund. Zudem seien Hund und Halterin bis zu dem Vorfall am Freitag noch nicht auffällig geworden.

Schule will Therapiehund einsetzen

Mit den Schulkindern wurden die Ereignisse am Montag noch einmal in ihren Klassen besprochen. "Die Kinder hatten großen Redebedarf, viele haben die Ereignisse auch schon am Wochenende mit ihren Eltern besprochen", sagte Schulleiterin Laaber am Dienstag hessenschau.de. Sie habe aber den Eindruck, dass die meisten den Vorfall gut verarbeitet hätten.

Dennoch denkt die Schule darüber nach, noch einen Schulpsychologen hinzuzuziehen. "Außerdem wollen wir auch mit einem Therapiehund in die Klassen gehen", so Laaber.

Sendung: hr-iNFO, 14.08.2018, 11 Uhr