Donnerstag wird der bisher wärmste Tag des Jahres in Hessen

Noch zeigt sich das Wetter etwas launisch - doch es gibt auch immer wieder Lichtblicke: Am Donnerstag können Hessen den bisher wärmsten Tag des Jahres genießen. Dann geht es wie gewohnt wechselhaft weiter.

Manchmal muss man die Feste feiern, wie sie kommen. Zum Beispiel am morgigen Donnerstag, wenn Hessen mit bis zu 24 Grad in Frankfurt und wenigstens 18 Grad in anderen Regionen der wärmste Tag des Jahres bevorsteht.

"Wir schrappen knapp an einem Sommertag entlang", sagt hr-Meteorologin Pila Bossmann. Für den liegt die Grenze bei 25 Grad. Das letzte Jahr, in dem ein Sommertag so lange auf sich warten ließ, war im Jahr 2008.

Der schönste Tag der Woche ist hingegen laut der Meteorologin der heutige Mittwoch - sonnig, trocken, mit wenig Wolken und Wind und hessischen Maximaltemperaturen von 13 bis 19 Grad.

