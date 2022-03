Auch nach 13 Jahren im Gefängnis beteuert der verurteilte Doppelmörder Andreas Darsow seine Unschuld. Nun könnte der Fall tatsächlich noch einmal neu aufgerollt werden.

Andreas Darsow soll im Jahr 2009 einen brutalen Mord begangen haben und hofft 13 Jahre nach der Tat doch noch auf einen Freispruch. Er soll mit einer Waffe und einem selbst gebauten Schalldämpfer im Nachbarhaus in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) das Ehepaar T. erschossen haben. Ihre behinderte Tochter Astrid T. überlebte, nachdem auch auf sie zwei Mal gefeuert worden war.

Darsow wurde dafür vor elf Jahren wegen Mordes und Mordversuch vom Darmstädter Landgericht verurteilt. Jetzt hat er Hoffnung, dass in einem Zivilprozess der Grundstein gelegt werden könnte, doch noch seine Unschuld zu beweisen und die lebenslange Freiheitsstrafe gegen ihn aufzuheben.

Hoffnung auf neue Beweiswürdigung

Dass das plötzlich wieder möglich scheint, hat mit einer juristischen Besonderheit zu tun. Im Zivilverfahren, das am Mittwoch in Darmstadt startet, geht es laut Darsows Anwalt, Gerhard Strate, um Zahlungen des Landes an die überlebende, behinderte Tochter des getöteten Ehepaares, die es zurückfordern will. Die Hoffnung nun: "Ein Zivilgericht ist offen, auch über Beweise zu entscheiden", sagte Strate.

Sollte in dem Verfahren bei einer möglichen Beweiserhebung keine Schuld seines Mandaten festgestellt werden, könnte dies ein Hebel für ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren sein. Seit Jahren beteuert Darsow seine Unschuld. Alle Bemühungen, mögliche neue Beweise in ein neues Verfahren einzubringen, scheiterten bislang.

Darsow war nach einem Indizienprozess verurteilt worden, immer wieder gab es aber auch Zweifel an der Stichhaltigkeit der Beweise. Das Gericht war von seiner Schuld überzeugt: Er soll sich immer wieder über Lärmbelästigung im Nachbarhaus beschwert haben, das Motiv sei gewesen, die Lärmquelle durch die Morde "auslöschen" zu wollen.

Ehefrau hofft auf neue Chance

Darsow soll dafür eine mit Bauschaum gefüllte Plastikflasche als Schalldämpfer benutzt haben, die Anleitung soll er nach Ansicht des Gerichts von einem Computer auf seiner Arbeit im Internet gelesen haben. Das Zivilgericht könnte sich nun der Urteilsbegründung des Darmstädter Landgerichts von 2011 anschließen oder eine neue Beweisaufnahme möglich machen.

Auf Letzteres hofft Darsows Ehefrau Anja. "Ich hoffe und bete, dass das passiert", sagte sie dem Darmstädter Echo. Anwalt Strate wird Darsow vor Gericht vertreten, der verurteilte Mörder selbst wird nicht befragt. Im Gespräch mit dem Echo deutete Strate an, er habe womöglich auch neue Erkenntnisse, die er dem Gericht präsentieren kann und die die Unschuld seines Mandanten beweisen sollen.

Unterstützung vom Bürgermeister

Der Fall des Doppelmords von Babenhausen gilt seit vielen Jahren als rätselhaft, es wurden etwa keine DNA-Spuren von Darsow am Tatort gefunden. Das betonte auch stets eine Initiative, die davon überzeugt ist, dass Darsow nicht der Mörder ist.

Unterstützung erhielt Darsow indirekt auch vom Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch. Der war damals als Polizist an den den Ermittlungen beteiligt. Später schilderte er in einer E-Mail an Anwalt Strate, dass er Bedenken habe, dass die Ermittler sich womöglich zu schnell auf Darsow als Schuldigen festgelegt hätten. Unter anderem beschuldigt Koch in der E-Mail den damaligen südhessischen Polizeipräsidenten Gosbert Dölger.

Im November vergangenen Jahres wurde Koch von dem Vorwurf der Verletztung von Dienstgeheimnissen freigesprochen. Das Amtsgericht Dieburg habe die Äußerungen Kochs nicht als Dienstgeheimnis gewertet.

Weitere Informationen In einem Zivilprozess trägt zunächst der Kläger seine Sicht des Sachverhaltes vor. Dem kann die beklagte Partei widersprechen. Tut sie dies nicht, gilt der vorgetragene Sachverhalt als richtig. Gegenstand zivilrechtlicher Verfahren sind zum Beispiel Schmerzensgeld- oder Schadenersatzforderung. Ohne Klage gibt es kein Verfahren. In der Regel berufen sich die Parteien auf Schriftsätze, die dem Gericht im Vorfeld zugesandt werden.

Gibt es strittige Punkte, können in einem Zivilverfahren Zeugen oder Sachverständige gehört werden. Das Gericht stellt aber zunächst einmal keine eigenen Ermittlungen an, wie das zum Beispiel in Strafverfahren der Fall ist. In einem Zivilprozess geht es um Streitigkeiten oder Forderungen zwischen Privatpersonen, Firmen und auch Institutionen. Es geht nicht um Verstöße gegen das Strafgesetzbuch. Der Ablauf eines Zivilprozesses ist in der Zivilprozessordnung geregelt. Ende der weiteren Informationen