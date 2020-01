Fliegerbombe in Babenhausen-Harreshausen [Audioseite]

Dorf wird wegen Weltkriegsbombe am Freitag evakuiert

Der Blindgänger einer Weltkriegsbombe sorgt am Freitag dafür, dass in Südhessen ein Dorf evakuiert wird: Etwa 1.100 Menschen in Babenhausen-Harreshausen müssen bis 11 Uhr ihre Wohnungen verlassen.

Ein 250-Kilo-Blindgänger einer Weltkriegsbombe wurde am Donnerstag in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) auf einem Feld im Süden des Ortsteils Harreshausen entdeckt - bei einer Sondierung für Baumaßnahmen. Für die Entschärfung wird am Freitag ein Bereich im Radius von 700 Metern um den Fundort abgesperrt.

Seniorenheim und Kindergarten im Sperrgebiet

Betroffen ist nach Angaben der Polizei das gesamte Dorf: Sämtliche Wohnhäuser, ein Seniorenheim und ein Kindergarten werden am frühen Morgen geräumt. Ab 11 Uhr darf niemand mehr Harreshausen betreten.

Weitere Informationen Servicetelefon Für Fragen zum Bombenfund hat die Stadt Babenhausen ein Servicetelefon unter der Nummer 06073/602-83 eingerichtet. Es ist am Donnerstagabend bis 24 Uhr sowie am Freitag ab 7 Uhr geschaltet. Ende der weiteren Informationen

Um 15 Uhr soll der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen. Dies werde voraussichtlich etwa zwei Stunden dauern, teilte die Polizei mit. Betroffene können für die Dauer der Evakuierung in der Stadthalle Babenhausen unterkommen. Der Kindergarten weicht ab 9.30 Uhr in die Turnhalle des TV Babenhausen aus.

Die rund 1.100 Anwohner werden den Angaben zufolge noch am Donnerstag durch Flugblätter und das Warnsystem Hessenwarn informiert. Außerdem will die Polizei am Freitag mit Lautsprecherwagen durch den Ort fahren und auf die Räumung hinweisen.

Straßen und Bahnstrecke gesperrt

Rund um den Fundort werden auch Straßen und eine Bahnstrecke gesperrt. Im Straßen- und Bahnverkehr ist demnach mit Behinderungen zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, Harreshausen weiträumig zu umfahren.

Sendung: hr-iNFO, 23.01.2020, 19 Uhr