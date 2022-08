Im Fall der getöteten 14-jährigen Ayleen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand im ersten Halbjahr 2022 von Mädchen drei Anzeigen gegen den verdächtigen 29-Jährigen erstattet worden.

Neben einem bereits bekannten Fall einer 17-Jährigen haben in Hessen auch zwei 14-Jährige Anzeige wegen Nötigung und sexueller Belästigung gegen den Mann aus Waldsoms (Lahn-Dill) erstattet. Dies bestätigte Oberstaatsanwalt Jung in Wetzlar am Freitag. Der 29-Jährige steht im Verdacht, Ayleen getötet zu haben. Ihre Leiche trieb in einem See in der Wetterau.