An einer Tankstelle an der B49 in Limburg sind in der Nacht zum Sonntag drei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Laut Polizei bog der Unfallverursacher von der Tankstelle auf die Bundesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Er stand demnach unter dem Einfluss von Medikamenten. Der Mann wurde leicht verletzt, die anderen Fahrer blieben unverletzt.