Rauschgiftfahnder haben in Darmstadt 50 Kilo Amphetamine sichergestellt und drei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen.

Nach Angaben der Ermittler vom Freitag wurden bereits am Sonntag zwei 27 und 23 Jahre alte Frauen in Darmstadt gefasst. Sie hatten die Drogen aus den Niederladen mitgebracht. Ein 35-Jähriger wurde in Bensheim festgenommen