Nach dem blutigen Streit auf der Marburger Stadtkirmes hat die Polizei drei Menschen festgenommen. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Mann war bei der Auseinandersetzung schwer verletzt worden.

Tumultartige Szenen, ein Schuss und ein Schwerverletzter: Noch immer sind die Hintergründe der blutigen Auseinandersetzung auf der Stadtkirmes in Marburg unklar. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnten noch am Freitagabend drei Menschen festgenommen werden. Sie verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und sollen am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Identität der Festgenommenen ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen.

Gaspistole in der Lahn gefunden

Zwei Gruppen waren am Freitagabend gegen 18 Uhr auf der Kirmes in der Marburger Innenstadt in Streit geraten. Ein Mann wurde dabei durch einen Schnitt am Hals schwer verletzt. Er wurde in eine Krankenhaus gebracht. Zunächst war unklar, ob er eine Stich- oder Schnittverletzung erlitten hatte.

Ein Großaufgebot der Polizei mit mindestens zehn Streifenwagen war angerückt, um die tumultartigen Szenen auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz zu beenden. Laut Zeugenaussagen soll zuvor ein Schuss gefallen sein. Die nach dem Geschehen entsorgte Schreckschusswaffe, eine Gaspistole ohne Magazin, wurde laut Polizei aufgrund einer Zeugenaussage aus der Lahn geborgen. Zuerst hatte die Oberhessische Presse über den Vorfall berichtet.

Durcheinander auf Kirmes

Nach Informationen der Zeitung wurde der bei dem Streit Verletzte von einer Imbissmitarbeiterin bis zum Eintreffen eines Rettungswagens versorgt. Die Polizei konnte dies auf hr-Nachfrage nicht bestätigen.

Auf der gut besuchten Kirmes habe ein großes Durcheinander geherrscht, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Menschen seien aufgeschreckt hin- und hergelaufen, Kinder hätten geweint. Die Situation sei unübersichtlich gewesen, es habe aber keine Gefahr bestanden.

Sendung: hr-iNFO, 12.10.2019, 7.00 Uhr