Bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Kassel sind drei Kinder schwer verletzt worden. Es handle sich um ein fünf Monate altes Mädchen sowie zwei Jungen im Alter von acht und neun Jahren, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 37-Jähriger war gegen das Auto der Familie gefahren, er wurde leicht verletzt.