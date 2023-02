Drei Kinder in Dorfteich ertrunken - Ex-Bürgermeister erneut vor Gericht

Mehr als sechs Jahre nach dem Tod von drei Kindern in einem Teich in Neukirchen hat der Berufungsprozess gegen den damaligen Bürgermeister begonnen. Er hatte wegen fahrlässiger Tötung eine Bewährungsstrafe erhalten. Das Amtsgericht sah ihn mitverantwortlich für das Unglück.

Audiobeitrag Audio Berufungsprozess nach Tod dreier Kinder in Dorfteich Audio Der Löschteich im Neukirchender Ortsteil Seigertshausen: Hier ertranken im Jahr 2016 drei Kinder. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Ist ein Bürgermeister verantwortlich, wenn in seiner Gemeinde ein Teich nicht ausreichend gesichert ist und Kinder darin ertrinken? Genau das ist 2016 in Neukirchen (Schwalm-Eder) passiert: Drei Geschwister ertranken damals in einem Löschteich.

Der Prozess gegen den damaligen Bürgermeister Klemens Olbrich (CDU) wird seit Mittwoch neu aufgerollt. Vor dem Landgericht in Marburg geht es erneut um die Frage seiner Mitschuld am Tod der Kinder.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Schwalmstadt Olbrich im Februar 2020 wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt. Eine Strafe von 12.000 Euro (120 Tagessätze zu 100 Euro) wurde zur Bewährung für zwei Jahre ausgesetzt.

Pflastersteine rutschig geworden

Das Amtsgericht sah als erwiesen an, dass Olbrich seiner "Verkehrssicherungspflicht" nicht nachgekommen sei: Der Teich war vor Jahren saniert worden, dabei war ein Teil des Ufers mit Pflastersteinen befestigt worden. Diese Steine seien über die Jahre glitschig geworden und es sei eine gefährliche Stelle entstanden, wo die drei Geschwister im Alter von fünf, acht und neun Jahren im Juni 2016 ertranken.

Inzwischen sind Teile des Teichs eingezäunt. Bild © Stadt Neukirchen

Olbrich hätte diese Stelle mit Rettungssteinen oder Gittern sichern müssen, urteilte das Gericht. Sowohl der frühere Bürgermeister als auch die Staatsanwaltschaft Marburg legten Berufung gegen das Urteil ein. Letztere hatte eine Geldstrafe von 9.000 Euro gefordert.

Bundesweites Aufsehen

Der Fall in Neukirchen sorgte damals bundesweit für Aufsehen, viele Kommunen warteten auf die Entscheidung im Prozess, die auch Einfluss auf andere Gemeinden haben könnte, in denen es ähnliche Teiche und Gewässer gibt.

Der Teich in Neukirchen war in den vergangenen Jahren als Freizeitanlage mit Grillplätzen genutzt worden, nur ein Schild wies auf mögliche Gefahren hin: "Betreten auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder." Die Kinder hatten alleine an dem Teich gespielt und wurden von ihrem elfjährigen Bruder gefunden.