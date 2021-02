Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Habichtswald (Kassel) sind am Mittwochabend ein 26 Jahre alter Autofahrer, seine 24- jährige Beifahrerin sowie drei Kinder in dem Fahrzeug schwer verletzt worden.

Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.. Der 23 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde leicht verletzt. Ein dritter Pkw wurde durch Trümmerteile beschädigt. Wie es zu dem Unfall kam, soll ein Gutachter klären. Die Kreuzung war gut drei Stunden gesperrt.