Diese Autowerkstatt in Neustadt brannte am Samstag aus. Bild © nh24.de

Brand in Autowerkstatt richtet 400.000 Euro Schaden an

Bei dem Brand einer Autowerkstatt in Neustadt ist ein Schaden von bis zu 400.000 Euro entstanden. Zwei Hallen, 15 Fahrzeuge und ein Bürogebäude brannten aus. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Marburg-Biedenkopf: Am Samstagnachmittag geriet in Neustadt eine Autowerkstatt in Brand. Das Feuer brach nach Polizeiangaben vermutlich bei Schweißarbeiten aus. Die gesamte Werkstatt mit zwei Hallen, etwa 15 Fahrzeugen und einem Bürogebäude brannte völlig aus.

Drei Menschen, die sich bei Ausbruch des Feuers in der Halle aufhielten, wurden durch Rauchgas leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von bis zu 400.000 Euro. Ermittlungen zur genauen Brandursache sollen am Montag aufgenommen werden.