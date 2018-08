Mehrere Lkw waren in den Unfall verwickelt, es lief auch einiges an Treibstoff aus.

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Kassel sind zwei Lastwagen-Fahrer schwer verletzt worden. Der Abschnitt war lange Zeit voll gesperrt. Es war der zweite Lkw-Unfall in kurzer Zeit.

Bei dem Unfall am Mittwochmittag wurden nach Angaben eines Polizeisprechers zwei Lkw-Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Sattelzug auf der A7 in Richtung Süden, zwischen dem niedersächsischen Hann. Münden und Kassel Nord, auf einen weiteren Lkw auf - und zwar so stark, dass dieser durch die Leitplanke auf ein Maisfeld geschoben wurde. Der Sattelzug stellte sich quer und prallte gegen einen davor stehenden Autokleintransporter.

Verletzt wurden der 46 Jahre alte Fahrer des verursachenden Sattelzugs sowie der 60 Jahre alte Fahrer des Lkw, der ins Maisfeld geschoben wurde. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten in Kasseler Krankenhäuser zu bringen. Der Fahrer des Autokleintransporters blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 180.000 Euro. Als Ursache für den Unfall vermuten die Beamten Unachtsamkeit.

Langer Stau nach Unfall

Der Unfall ereignete sich schon gegen 12.25 Uhr, allerdings musste die Autobahn bis nach 17 Uhr vollgesperrt werden - die Bergung gestaltete sich schwierig, weil die Fahrzeuge stark ineinander verkeilt waren. Außerdem verlor der verursachende Lkw rund 500 Liter Diesel, die aufgenommen und beseitigt werden mussten.

Entsprechend bildete sich ein langer Stau - gegen 17 Uhr war er rund 16 Kilometer lang. Erst am frühen Abend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Allerdings wurde auch dann noch empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren - die Ausweichmöglichkeit über das niedersächsische Lutterberg etwa war überlastet.

Zweiter Unfall in kurzer Zeit

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte es einen schweren Lkw-Unfall auf der A7 bei Kassel gegeben. Dabei war ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen umgekippt, der 52 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 15.08.2018, 18 Uhr