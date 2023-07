Tatort Neubaugebiet: Ermittler suchen die Gegend in Korbach ab.

Drei Männer auf Terrasse in Korbach angegriffen

Sie saßen gemütlich im Garten zusammen, als sie plötzlich von zwei Männern attackiert wurden: Im nordhessischen Korbach sind drei Männer teils schwer verletzt worden.

In Korbach (Waldeck-Frankenberg) sind am Mittwochabend auf einem Privatgrundstück einer Neubausiedlung drei Männer mit einem Stichwerkzeug angegriffen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlitten die Opfer im Alter von 42, 43 und 51 Jahren dabei zum Teil schwere Verletzungen.

Die drei miteinander verwandten Anwohner sollen auf zwei angrenzenden Grundstücken zusammengesessen haben, als sie gegen 22.45 Uhr von zwei Angreifern überrascht wurden. Rettungskräfte brachten die drei Männer nach der Tat in Krankenhäuser. Nach Stand vom Donnerstag befanden sie sich nicht in Lebensgefahr.

Zwei Verdächtige "wenige Minuten" später festgenommen

Zeugenaussagen zufolge flüchteten die zwei mutmaßlichen Angreifer zunächst mit einem Auto vom Tatort. "Wenige Minuten nach der Tat" nahm die Polizei die zwei Tätverdächtigten im Alter von 20 und 41 Jahren widerstandslos in Korbach fest.

Bei den mutmaßlichen Angreifern soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Vater und seinen Sohn handeln. Sie wurden vorläufig festgenommen – ob die beiden weiter in Haft bleiben, sollte im Laufe des Donnerstags entschieden werden, wie die Polizei ankündigte.

Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes wurden aufgenommen. Weitere Informationen zu den Hintergründen der Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Anmerkung: Dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelt, hat die Polizei nicht bestätigt. Sie bericht von einem "Stichwerkzeug". Auch soll es sich beim Tatort nach hr-Informationen nicht um eine Terrasse, sondern zwei direkt gegenüberliegende Grundstücke handeln. Wir haben die entsprechenden Passagen geändert.

