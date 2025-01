Drei mutmaßliche Einbrecher in Bad Homburg festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Restaurant in Bad Homburg hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag drei der vier mutmaßlichen Täter festnehmen können.

Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die vier Täter in das Restaurant eingestiegen waren, wie die Polizei berichtete. Drei der Beteiligten hätten anschließend bei ihrer Flucht gestellt werden können.