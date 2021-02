Bei einem Unfall auf der B3 bei Bad Vilbel (Wetterau) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die junge Frau wollte demnach am Dienstagabend auf der Bundesstraße wenden. Ein anderes Auto fuhr auf den Wagen auf.